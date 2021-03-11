Михаил Мишустин рассказал президенту об итогах поездки в Кузбасс

Владимир Путин провёл совещание в режиме видеоконференции с членами Правительства РФ.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал президенту об итогах визита в Кемерово. Об это сообщает Газета Кемерова.

«Отдельно хочу остановиться на посещении Кемеровской области. Мы на месте детально обсудили ситуацию в экономике и социальной сфере, состояние дел в угольной отрасли. По вашему поручению Правительство ускорило и завершило разработку программы социально-экономического развития Кузбасса, она утверждена. Программа рассчитана на четыре года, и на её реализацию будет выделено более 51 миллиарда рублей. В программу входит строительство ключевых социальных объектов», — пишет издание со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Премьер отметил, что на месте в Кемерове делегация Правительства РФ изучила инвестиции в туризм, коммунальную и транспортную инфраструктуры — всё это поможет региону создать новые рабочие места в отраслях, не связанных с угледобычей.

«Кроме того, в Кемерове мы провели совещание по вопросам транспортного обеспечения вывоза угля из региона, включая развитие Восточного полигона железных дорог, в том числе расширение БАМа и Транссиба …. Министерством транспорта уже подготовлен проект поквартального графика строительства с показателями пропускной и провозной способности, предельной средней массы грузового поезда во всех деталях», — Мишустин.

После того, как документ будет скорректирован с учётом состоявшегося в Кемерове обсуждения, его представят президенту.

Фото: kremlin.ru