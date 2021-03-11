Гастролер из Кузбасса похитил из стиральной машины пенсионерки более 4 миллионов

Жительница Иваново хранила сбережения в бытовой технике.

В Ивановоской области произошел инцидент, фигурантом которого стал житель Кемеровской области. У 80-летней женщины бродячие торговцы похитили крупную сумму денег.

«К пенсионерке пришли двое мужчин и женщина. Они предложили ей купить бытовую технику по доступным ценам. Техника хозяйке квартиры была не нужна, но торговцы сумели уговорить её приобрести телевизор, газовую плиту, пылесос и микроволновку всего за 35 000 рублей. Когда пенсионерке не хватило наличных в кошельке, она заглянула в свой тайник в стиральной машинке, чтобы взять недостающую сумму оттуда. Как позже выяснится, это заметили наблюдательные гости», - сообщили в региональном главке полиции.

После ухода торговцев женщина обнаружила, что из стиральной машинки пропали 4,4 миллиона рублей, хранившиеся там. Пострадавшая обратилась в полицию.

Двух из трёх подозреваемых удалось задержать по горячим следам — благодаря описанию их внешности и машины, на которой приехали незнакомцы. Вскоре был задержан и третий участник преступной команды — тот, кто непосредственно совершил кражу. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления кузбассовец.

«На момент ареста он не сознался, куда спрятал похищенные деньги», - отметили в Управлении МВД России по Ивановской области.

В отношении кузбассовца возбудили уголовное дело по статье «Кража», на время следствия его поместили в СИЗО. Двое его товарищей проходят по уголовному делу как свидетели.