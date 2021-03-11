Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 11 марта

Скончались три пациента.

По данным на утро 11 марта в Кемеровской области выявили 53 новых случая заражения COVID-19.

«Кемерово — 14, Новокузнецк — 9, Междуреченск — 6, Анжеро-Судженск — 4, Прокопьевск — 3, Юрга — 3, Кемеровский округ — 3, Новокузнецкий район — 3, Белово — 2, Мыски — 2, Осинники — 2, Юргинский округ — 2, Гурьевский округ — 1, Топкинский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Зарегистрировали ещё три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Она проживала в Междуреченске. У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Осинниках. У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 32 321 случай коронавируса: 350 человек получают медицинскую помощь, 31 397 выздоровели, 574 скончались.