В Кузбассе изменится система школьного питания

Нововведения обсуждали в ходе заседания штаба по охране здоровья населения региона.

В среду, 10 марта, состоялось заседание штаба по охране здоровья населения Кузбасса. В ходе совещания Сергей Цивилев поручил взять на особый контроль качество школьного питания. Об этом пишет Сибдепо.

«Качество школьного питания должно быть на особом контроле властей. В Кузбассе горячее питание сейчас получают 91,5% школьников с 1 по 11 класс. На питание кузбасских школьников ежегодно выделяется около 850 миллионов рублей из бюджетов разного уровня», — цитирует портал слова губернатора.

С нового учебного года в регионе уже изменилась организация школьного питания. Так, ели ранее каждая школа или муниципалитет составляли меню самостоятельно то, сейчас используется единое региональное меню. Оно меняется в зависимости от сезона. В соответствии с ним учащиеся первой смены получают полноценный завтрак, учащиеся второй смены — горячий обед.

В настоящее время проводится цифровизация школьного питания. Благодаря данному нововведению у учащихся 5-11 классов появятся личные счета, а родители смогут в любой момент узнать, что ел ребёнок и сколько средств у него осталось.

«Следующий этап цифровизации — внедрение модуля «Свободный выбор». Он позволит каждому школьнику самому выбирать блюда на линии раздачи или в буфете и оплачивать их персональной картой», — пояснила министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева.

В Instagram аккаунте Министра образования и науки Кузбасса Софьи Балакиревой стартовал приём предложений по улучшению качества питания в образовательных организациях. Это касается не только школ, но и детских садов, техникумов, а также колледжей.