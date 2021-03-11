Полиция Кемерова разыскивает курьера, собирающего деньги по схеме «Родственник в беде»

Мужчина попал в объектив уличных камер.

Полиция разыскивает курьера, собирающего деньги для мошенников по популярной схеме «Родственник в беде».

«Мошенники притворяются родственниками потерпевших — и просят деньги на лечение человека, которого они якобы сбили на машине. Затем к ним приходит курьер и забирает деньги. Только в конце февраля трое кемеровчан передали ему в общей сложности 400 000 рублей», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области,

Мужчина попал в объектив уличных камер.

Приметы разыскиваемого: рост около 150 сантиметров, худощавого телосложения.

Был одет: куртка с изображением двуглавого орла на груди, на лице медицинская маска, носит сумку через плечо.

Всех, кто видел или опознал разыскиваемого мужчину, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефону: (3842) 52-50-29. Анонимность гарантируется.

Фото, видео: Опер ТВ/YouTube