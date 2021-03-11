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В Прокопьевске вора выдала украденная им собака

11 марта 2021 в 14:50

Точнее, улики, оставленные псом в машине.

В полицию Прокопьевска с заявлением о краже обратился 67-летний местный житель. Выяснилось, что помимо обычных ценностей вор украл у него еще и собаку.

«Неизвестный проник в его квартиру и украл оттуда телевизор, электроинструменты и 3х годовалого далматинца по кличке Джек. Сумму ущерба оценили в 150 тысяч рублей», - сообщает ГУ МВД Кузбасса.

Оказалось, что преступление совершил 34-летний коллега потерпевшего, знавший график его работы. Преступника выдала собачья шерсть, обнаруженная при обследовании его автомобиля.

При обыске жилища злоумышленника нашлось украденное имущество, но пса найти не удалось. Как выяснилось, собака сбежала от похитителя, но домой так и не вернулась.

Теперь мужчине предстоит ответить перед судом по статье «Кража», ему грозит до 6 лет лишения свободы.


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