Маленький новокузнечанин ушёл из дома в одной майке и джинсах

Он пошел погулять ночью, пока мама спала.

В Новокузнецке полицейские вернули в семью ребенка, ушедшего из дома на ночную прогулку.

«Ночью в отдел полиции позвонил новокузнечанин, который рассказал стражам порядка, что в одном из дворов на улице Кирова он обнаружил мальчика, находившегося без сопровождения взрослых. При этом на ребенке были только футболка, джинсы и ботинки. По указанному адресу незамедлительно выехали инспекторы по делам несовершеннолетних и бригада скорой медицинской помощи», - сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Мальчик в силу имеющегося у него заболевания ничего о себе сообщить не мог и на местности не ориентировался. Его законных представителей удалось установить только утром. Около 08:00 в полицию позвонила мама мальчика и сообщила о его пропаже. Стражи порядка сообщили горожанке, что ребенок найден.

Во время дальнейших разбирательств выяснилось, что 12-летний сын женщины самостоятельно покинул квартиру и ушел на ночную прогулку, пока мама спала.

Мальчика вернули матери. В отношении горожанки инспекторы ПДН составили протокол по административной статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Собранные материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.