Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 12 марта

Скончались два пациента.

По данным на утро 12 марта в Кемеровской области выявили 53 новых случая заражения COVID-19.

«Кемерово — 13, Новокузнецк — 6, Мыски — 5, Междуреченск — 4, Осинники — 4, Новокузнецкий МР — 4, Кемеровский МО — 3, Анжеро-Судженск — 2, Ленинск-Кузнецкий — 2, Белово — 1, Березовский — 1, Калтан — 1, Киселёвск — 1, Тайга — 1, Юрга — 1, Промышленновский округ — 1, Таштагольский район — 1, Чебулинский округ — 1, Юргинский округ — 1, Яшкинский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Зарегистрировали ещё два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

У мужчины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке. У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде сахарного диабета, патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Белове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 32 375 случаев коронавируса: 349 человек получают медицинскую помощь, 31 450 выздоровели, 576 скончались.