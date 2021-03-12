Жительницу Промышленновского района обвиняют в истязании сына-подростка

В итоге ребенок попал в детдом.

В Кемеровской области перед судом предстанет 37-летняя жительница Промышленновского района. Как сообщила пресс-служба областного СК, женщину обвиняют в истязании 16-летнего сына.

Примечательно, что преступления происходили в считавшейся благополучной семье, которая не состояла на учёте.

«Мать зачастую беспричинно жестоко била своего сына, истязательства начинались по поводу и без, длились несколько месяцев, начиная с начала 2020 года. К осени отношения матери и сына испортились совсем. В итоге подросток стал прогуливать уроки и получать плохие оценки, однако матери он в этом не признавался. В ходе ссор мать наносила сыну удары руками по спине. Однажды подросток пришел домой с запахом табачного дыма, женщина избила сына ремнем», - рассказали в СК.

В октябре 2020 года мальчик не пришел вовремя домой из учебного учреждения, мать обратилась за помощью в правоохранительные органы. Полиция нашла парня через несколько часов, но когда правоохранители стали выяснять, почему подросток не пришёл домой вовремя, то увидели на теле мальчика следы побоев.

В итоге потерпевший был изъят и помещен в детский дом. В органы профилактики направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Материалы из полиции были переданы в следственные органы.

Отмечается также, что обвиняемая со следствием сотрудничала, вину признала.