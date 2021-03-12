В Кемерове начали строить новый детский сад в микрорайоне 7Б

На 200 мест.

В Кемерове в микрорайоне 7Б начали строить новый детский сад на 200 мест. Как сообщили в администрации города, в настоящее время строители занимаются фундамента. Площадь детского сада составит 1452,5 кв. м.

«Детский сад будет рассчитан на восемь возрастных групп: четыре ясельные, младшая, средняя старшая и подготовительная. В трёхэтажном здании будет бассейн 3×6 метров, физкультурный и музыкальный залы, соляная пещера. На территории детского сада оборудуют спортивные и игровые площадки, установят малые архитектурные формы», - отметили в мэрии.

Объект планируется сдать уже в декабре 2021 года.