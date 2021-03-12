Блог с тобой ›› Новости ›› В Кемерове начали строить новый детский сад в м...

В Кемерове начали строить новый детский сад в микрорайоне 7Б

12 марта 2021 в 15:24

На 200 мест.

В Кемерове в микрорайоне 7Б начали строить новый детский сад на 200 мест. Как сообщили в администрации города, в настоящее время строители занимаются фундамента. Площадь детского сада составит 1452,5 кв. м.

«Детский сад будет рассчитан на восемь возрастных групп: четыре ясельные, младшая, средняя старшая и подготовительная. В трёхэтажном здании будет бассейн 3×6 метров, физкультурный и музыкальный залы, соляная пещера. На территории детского сада оборудуют спортивные и игровые площадки, установят малые архитектурные формы», - отметили в мэрии.

Объект планируется сдать уже в декабре 2021 года.


Читайте также

Content rian 02956488.hr .ru
В Шерегеше на улице нашли пожилую женщину с обморожением
Content 1509467545
Маленький новокузнечанин ушёл из дома в одной майке и джинсах
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 12 марта
Content b6100d92fd17a1ec9d557d5bcd3e7cbf
Жительницу Промышленновского района обвиняют в истязании сына-подростка

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?