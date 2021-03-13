Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 13 марта

Скончались два пациента.

На утро 13 марта в Кемеровской области ещё у 59 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 20, Кемерово — 11, Междуреченск — 3, Топкинский МО — 3, Киселевск — 2, Ленинск-Кузнецкий — 2, Осинники — 2, Беловский МР — 2, Крапивинский МО — 2, Мариинский МР — 2, Промышленновский МО — 2, Белово — 1, Мыски — 1, Гурьевский МО — 1, Новокузнецкий МР — 1, Прокопьевский МО — 1, Чебулинский МО — 1, Юргинский МО — 1, Яшкинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались два пациента.

Мужчина 1962 года рождения умер от новой коронавирусной инфекции COVID 19. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Ленинске-Кузнецком. У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 32 434 случая коронавируса: 349 человек получают медицинскую помощь, 31 507 выздоровели, 578 скончались.