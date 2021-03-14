Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 14 марта

Скончались два пациента.

На утро 14 марта в Кемеровской области ещё у 57 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 15, Новокузнецк — 12, Междуреченск — 5, Мыски — 5, Анжеро-Судженск — 3, Осинники — 3, Белово — 2, Юрга — 2, Гурьевск — 2, Березовский — 1, Калтан — 1, Ленинск-Кузнецкий — 1, Прокопьевск — 1, Кемеровкий МО — 1, Таштагольский МР — 1, Топкинский МО — 1, Яшкинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались два пациента.

У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Крапивинском районе. У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрирован 32 491 случай коронавируса: 350 человек получают медицинскую помощь, 31 561 выздоровел, 580 скончались.