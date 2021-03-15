Житель Ленинска-Кузнецкого обворовал свою бабушку

И стал фигурантом уголовного дела.

В Ленинске-Кузнецком перед судом предстанет 26-летний местный житель, который обворовал собственную бабушку.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, заявление в полицию написала пострадавшая. По словам 71-летней пенсионерки, внук украл у неё телевизор и телефон общей стоимостью более 11 000 рублей.

Полицейские задержали кузбассовца. Выяснилось, что украденные вещи он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил. Похититель стал фигурантом уголовного дела.

Сейчас материалы дела направлены на рассмотрение в городской суд. Теперь недобросовестному внуку грозит до пяти лет лишения свободы.