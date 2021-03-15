В Кузбассе на Масленицу сделали самую высокую башню из блинов в стране

Высота кулинарного сооружения составила 3 метра.

Самую высокую блинную башню в России сделали накануне в музее-заповеднике «Томская Писаница». В ходе масленичных гуляний там «построили» башню высотой 3 метра 51 см.

«На башню ушло более 1000 блинов, испечённых как профессиональными поварами, так и гостями парка. Сразу же после приготовления блины были съедены многочисленными посетителями «Томской Писаницы», - рассказали в музее-заповеднике.

Отмечается, что кузбасский рекорд уже зафиксировала Книга рекордов России, представители которой были на празднике.

«В книге рекордов Гиннеса ничего подобного нет — значит, у нас и мировой рекорд!!! Кузбасс, вперёд!» — написал директор музея-заповедника Алексей Стоянов в соцсетях.

Фото: Томская писаница (сорцсети).