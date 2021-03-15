Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 15 марта

Скончались три пациента.

По данным на утро 15 марта в Кемеровской области выявили 55 новых случая заражения COVID-19.

«Кемерово — 15, Анжеро-Судженск — 6, Белово — 4, Калтан — 4, Мыски — 4, Прокопьевск — 4, Междуреченск — 3, Топкинский округ — 3, Киселёвск — 2, Осинники — 2, Берёзовский — 1, Полысаево — 1, Юрга — 1, Беловский район — 1, Кемеровский округ — 1, Промышленновский округ — 1, Таштагольский район — 1, Юргинский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Зарегистрировали ещё три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

У женщины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Ленинске-Кузнецком. У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Она проживала в Прокопьевске. У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Салаире.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 32 546 случаев коронавируса: 349 человек получает медицинскую помощь, 31 614 выздоровели, 583 скончались.