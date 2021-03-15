В Белове мужчину избили днём в центре города

Прохожие не отреагировали.

В Кузбассе пытаются найти двух неизвестный, избивших беловчанина днём посреди улицы. Об этом сообщает Сибдепо.

По словам очевидцев, инцидент произошел в обеденное время 13 марта в Белове. В Сети появилась запись с камер наблюдения, на которой запечатлено, как двое мужчин жестоко избивают человека.

«Сначала бой шёл один на один, но, когда беловчанин оказался на земле, его начал пинать второй. Примечательно, что всё это происходит прямо на дороге, где за время трёхминутной драки проехало несколько автомобилей и прошло около десятка человек. Но никто не попытался заступиться за человека», - пишет портал.

Отмечается, что беловчане оказались шокированы реакцией проходивших мимо горожан, да и в целом всей ситуацией.

«Какие у нас люди хорошие, видят, что дерутся, проходят мимо или вообще рядом стоят и смотрят, разнять малолеток не судьба? А пинать лежачего — не по-пацански», - цитирует интернет-издание один из комментариев.

Видео: https://vk.com/belovo