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В Кемерове на Притомском проспекте нашли кости мамонта

15 марта 2021 в 13:21

Ценную находку уже передали специалистам.

В столице Кузбасса в ходе строительных работ на Притомском проспекте специалисты водоканала обнаружили части костей мамонта.

Как сообщили в Кузбасском краеведческом музее, ценную находку уже передали специалистам,

«14 марта работники «Кемеровского Водоканала» при проведении работ на одном из объектов на Притомском проспекте обнаружили кости задней конечности мамонта. Находки переданы в Кузбасский государственный краеведческий музей», - рассказали в музее.

В дальнейшем находки будут изучены и выставлены в экспозиции музея.

 

Фото: instagram.com/kuzbasskray


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