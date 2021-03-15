В Кемерове на Притомском проспекте нашли кости мамонта

Ценную находку уже передали специалистам.

В столице Кузбасса в ходе строительных работ на Притомском проспекте специалисты водоканала обнаружили части костей мамонта.

Как сообщили в Кузбасском краеведческом музее, ценную находку уже передали специалистам,

«14 марта работники «Кемеровского Водоканала» при проведении работ на одном из объектов на Притомском проспекте обнаружили кости задней конечности мамонта. Находки переданы в Кузбасский государственный краеведческий музей», - рассказали в музее.

В дальнейшем находки будут изучены и выставлены в экспозиции музея.

Фото: instagram.com/kuzbasskray