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Новокузнечане смогут бесплатно сдать тесты на ВИЧ

15 марта 2021 в 14:39

Об этом рассказал мэр города.

16 марта в Новокузнецке будет работать передвижной мобильный пункт тестирования на ВИЧ-инфекцию. Как сообщил в соцсетях мэр города Сергей Кузнецов, сдать анализы абсолютно бесплатно и анонимно смогут все желающие.

Так, 16 марта с 11:00 до 13:00 передвижной пункт будет принимать желающих пройти экспресс-тест на парковочной зоне ТРЦ «Сити Молл». Тестирование проводится анонимно, результаты готовятся в течение 20 минут. Быстрые тесты на ВИЧ в ППМО планируется проводить еженедельно в течение марта по вторникам.

«Выездные мероприятия будут осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер», — отметил градоначальник.


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