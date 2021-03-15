Новокузнечане смогут бесплатно сдать тесты на ВИЧ

Об этом рассказал мэр города.

16 марта в Новокузнецке будет работать передвижной мобильный пункт тестирования на ВИЧ-инфекцию. Как сообщил в соцсетях мэр города Сергей Кузнецов, сдать анализы абсолютно бесплатно и анонимно смогут все желающие.

Так, 16 марта с 11:00 до 13:00 передвижной пункт будет принимать желающих пройти экспресс-тест на парковочной зоне ТРЦ «Сити Молл». Тестирование проводится анонимно, результаты готовятся в течение 20 минут. Быстрые тесты на ВИЧ в ППМО планируется проводить еженедельно в течение марта по вторникам.

«Выездные мероприятия будут осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер», — отметил градоначальник.