Губернатор Кузбасса встретился с юными дарованиями Кузбасса

В Кемерове проходит отбор в театральную школу Табакова.

Сергей Цивилев встретился с творческими ребятами, которые хотят учиться в Московской театральной школе Олега Табакова. Напомним, отбор в Кемерове в эти дни проводит ее худрук, народный артист России Владимир Машков.

Среди участников — те школьники, которые прошли курсы по театральному искусству, живописи, литературному делу в Региональном центре выявления и поддержки одаренных детей «Сириус» и ребята с ограниченными возможностями здоровья, занимающиеся в театре пантомимы.

«С некоторыми из них Владимир Машков еще увидится в Москве в рамках выставочного проекта «Даешь Кузбасс» — он откроется в Москве 1 апреля. Юные кузбассовцы создадут свои произведения искусства и представят их к 300-летию региона», - рассказал Сергей Цивилев.

Стоит отметить, что Театральная школа – это уникальная возможность встать на профессиональный путь в столь юном возрасте. Причем дети практически сразу выходят на профессиональную сцену.

Срок обучения в Москве составляет 5 лет на условиях полного пансиона. По окончании студенты получат дипломы о высшем образовании с присвоением квалификации «Артист драматического театра и кино». Владимир Машков подчеркнул, что это новая, эволюционная форма образования: за короткий промежуток времени студент получает азы среднего и высшего образования.