В Белове из-за снега обрушилась часть крыши многоквартирного дома

Инцидент произошёл во время работ по очистке снега.

15 марта в Белове крыша многоквартирного дома, который находится на улице Фасадная, 6, обрушился участок кровли. Как рассказали администрации города, инцидент произошёл во время работ по очистке снега.

Причина ЧП — это несвоевременная работа по очистке снега, которую должна была провести управляющая компания — ООО «ДОМ-СЕРВИС Инской».

«Из-за отсутствия возможности подъезда автовышки к дому снегоочистка проводилась рабочим с выходом на кровлю через слуховое окно. Одно из стропил не выдержало нагрузки и сломалось. В итоге было повреждено 20 квадратных метров кровли. Потолочные перекрытия остались целыми. Угрозы дальнейшего обрушения нет», — пояснили изданию в мэрии.

Отмечается, что несмотря на поручение главы Беловского городского округа Алексея Курносова и неоднократные письма в адрес руководства компании с требованием привести кровли обслуживаемого жилого фонда в порядок, данная работа проводилась лишь в части ликвидации снежных навесов.

Как заверили в УК, работы по восстановлению кровли специалисты выполнят в течение трёх дней.

Также известно, что дом внесен в муниципальную программу «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Кемеровской области-Кузбасса на территории Беловского городского округа» на 2018–2021 годы. Поэтому собственников 7 квартир переселят до 1 июля 2021 года в новый дом по адресу ул. Чистопольская, 15А. Остальные 6 квартир занимают люди, у которых нет правоустанавливающих документов. На получение жилья в очереди они также не состоят. Вопрос об их переселении власти будут решать отдельно.

Фото: vk.com/belovo