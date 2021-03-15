В Кемерове повысили тариф на похороны

Почти на 400 руб.

Администрация Кемерова повысила стоимость услуг, которые оказывает «Спецбюро». Напомним, в марте 2020 года власти также повысили стоимость услуги по погребению — до 7 962,32 рубля.

«Утвердить с 01.02.2021 стоимость услуг, оказываемых муниципальным предприятием города Кемерово «Спецбюро» согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в размере 8 352,47 рубля», — говорится в постановлении мэрии от 15 марта 2021 года.

Таким образом, за год этот показатель в столице Кузбасса вырос на 390,15 рубля.

Постановление уже вступило в силу. Контроль за его исполнением возложили на заместителя главы города, начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрия Березовского. Документ подписал и. о. главы Кемерова Дмитрий Анисимов.