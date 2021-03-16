В конце недели Кузбасс начнёт заливать дождями

Сырая погода продлится и на следующей неделе.

В конце этой недели Кемеровскую область начнёт заливать дождями.

Так, согласно данным Гисметео, как на севере, так и на юге последним тёплым сухим днём станет суббота 20-го марта. В воскресенье начнутся дожди, изредка перемежающиеся со снегом. Температура в Кемерове от 0 до 5 градусов тепла, в Новокузнецке — от 0 до 7 градусов.

Сырая погода продлится всю следующую неделю.

Отмечается, в такую погоду гололёд может быть особенно опасен для пешеходов и водителей, так как на льду образуется тонкий слой воды, сильно ухудшающий и так не лучшее сцепление с поверхностью. В связи с этим большая ответственность возлагается на работу управляющих компаний.