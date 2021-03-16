Кузбасс вошёл во «вкусный» топ-10 регионов России

По мнению школьников.

Проект Российского движения школьников «Шеф в школе» представил результаты опроса детей по поводу качества питания и состояния столовых. Об этом сообщает Газета Кемерова.

Ученики оценивали меню, интерьеры столовой, как с ними общаются и т. д. Им предлагалось оценить по пятибалльной шкале уровень чистоты в столовой, интерьер, разнообразие меню, насколько оно отвечает предпочтениям ребенка, уважительность общения сотрудников. В результате был составлен рейтинг регионов, в которых, по мнению школьников, есть условия, чтобы питаться комфортно и с аппетитом, и регионов, где детям столовые не особо нравятся и блюда чаще там недоедают.

«Кузбасс вошёл в десятку регионов, где дети больше всего удовлетворены организацией питания. Также в список вошли Ростовская область, Кабардино-Балкарская Республика, Самарская область, Вологодская область, Амурская область, Республика Крым, Саратовская область, Санкт-Петербург и Республика Мордовия», - пишет издание.

А вот в состав списка неудовлетворяющих детей школьными столовыми вошли: Челябинская область, Тюменская область, Чувашская Республика, Тамбовская область, Красноярский край, Алтайский край, Новосибирская область, Свердловская область, Пензенская область и Удмуртская Республика.