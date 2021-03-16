Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 16 марта

Скончались три пациента.

По данным на утро 16 марта в Кемеровской области выявили 50 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 12, Новокузнецк — 7, Мыски — 6, Междуреченск — 4, Белово — 3, Анжеро-Судженск — 2, Киселёвск — 2, Осинники — 2, Прокопьевск — 2, Гурьевск — 2, Кемеровский округ — 2, Новокузнецкий район — 2, Калтан — 1, Юрга — 1, Промышленновский округ — 1, Тисульский район — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Зарегистрировали ещё три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Он проживал в Осинниках. У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Кемеровском районе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 32 596 случаев коронавируса: 347 человек получает медицинскую помощь, 31 663 выздоровели, 586 скончались.