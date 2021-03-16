Житель Кемерова избил полицейского в Якутии

Инцидент произошел в Нерюнгри.

В Якутии следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего кемеровчанина. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошёл 19 февраля около 16:00 на привокзальной площади аэропорта города Нерюнгри.

«Пьяный мужчина громко кричал и нецензурно выражался. При общении со стражами порядка, дебошир ударил одного из них рукой по голове. Как оказалось ранее, в этот же день, его привлекли к административной ответственности и не впустили в самолет в связи неадекватным поведением», — сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России.

Теперь дебоширу грозит до 5 лет лишения свободы.