Блог с тобой ›› Новости ›› Житель Кемерова избил полицейского в Якутии

Житель Кемерова избил полицейского в Якутии

16 марта 2021 в 12:24

Инцидент произошел в Нерюнгри.

В Якутии следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего кемеровчанина. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошёл 19 февраля около 16:00 на привокзальной площади аэропорта города Нерюнгри.

«Пьяный мужчина громко кричал и нецензурно выражался. При общении со стражами порядка, дебошир ударил одного из них рукой по голове. Как оказалось ранее, в этот же день, его привлекли к административной ответственности и не впустили в самолет в связи неадекватным поведением», — сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России.

Теперь дебоширу грозит до 5 лет лишения свободы.


Читайте также

Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 16 марта
Content
Губернатор Кузбасса дал поручения минздраву после визита в кузбасскую поликлинику
Content 1913857
Кузбасские чиновники два года выписывали себе незаконные премии
Content
В Кузбассе организовали вертолётные бригады вакцинации

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?