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Губернатор Кузбасса дал поручения минздраву после визита в кузбасскую поликлинику

16 марта 2021 в 13:38

В том числе проработать вопрос привлечения персонала.

Сергей Цивилев в ходе рабочего визита посетил поликлинику № 1 в Берёзовском. В результате губернатор обратил внимание на ряд проблем.

В частности, он отметил в поликлинике большие очереди, а также, что помещениям требуется капитальный ремонт. В телефонном разговоре министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин сообщил губернатору, что здание поликлиники имеет высокую степень износа, поэтому сложно подобрать программу, по которой можно провести необходимый капитальный ремонт.

«В ближайшее время начнём проводить геодезические изыскания и техническое обследование здания, после чего можно будет принимать решение о подготовке проектно-сметной документации на проведение ремонта», - сказал глава региона.

Остро стоит вопрос и с кадрами: в настоящее время укомплектованность поликлиники врачами составляет всего 35%, средним медперсоналом — 65%.

В связи с этим губернатор поручил Малину вместе с главврачом и главой Берёзовского проработать варианты привлечения медиков во взрослую и детскую поликлиники города и представить предложения через две недели.

 

 


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