Кузбасские чиновники два года выписывали себе незаконные премии

Деньги пришлось вернуть.
Глава Беловского муниципального района с 2019 по 2020 годы выписывал незаконные премии чиновникам местного финансового управления. Об этом сообщает Сибдепо.
О преступлении стало известно в ходе прокурорской проверки, и прокурор района потребовал от чиновников вернуть деньги обратно в казну.
«Госслужащие вернули полученные премии в муниципальный бюджет. На сегодняшний день, они продолжают работать на своих местах», – цитирует портал пресс-службу областной прокуратуры.
Отмечается, что надбавки были приурочены к праздникам и знаменательным датам. Они выплачивались из муниципального бюджета, что противоречит закону. Всего за два года чиновники получили в общей сложности чуть более 217 тысяч рублей.
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