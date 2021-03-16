Кузбасские чиновники два года выписывали себе незаконные премии

Деньги пришлось вернуть.

Глава Беловского муниципального района с 2019 по 2020 годы выписывал незаконные премии чиновникам местного финансового управления. Об этом сообщает Сибдепо.

О преступлении стало известно в ходе прокурорской проверки, и прокурор района потребовал от чиновников вернуть деньги обратно в казну.

«Госслужащие вернули полученные премии в муниципальный бюджет. На сегодняшний день, они продолжают работать на своих местах», – цитирует портал пресс-службу областной прокуратуры.

Отмечается, что надбавки были приурочены к праздникам и знаменательным датам. Они выплачивались из муниципального бюджета, что противоречит закону. Всего за два года чиновники получили в общей сложности чуть более 217 тысяч рублей.