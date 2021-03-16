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В Кузбассе организовали вертолётные бригады вакцинации

16 марта 2021 в 15:52

Они уже посещают горные посёлки Таштагольского района.

В Кузбассе организовали мобильные медицинские бригады. Как сообщили в правительстве региона, вертолёты уже посещают горные посёлки Таштагольского района.

«От коронавируса привились 2 000 жителей муниципалитета, 250 из них — в труднодоступных населённых пунктах Горной Шории. Бригады побывали уже в посёлках Усть-Анзас, Шор-Тайга и Эльбеза. В посёлки, с которыми есть автомобильное или снегоходное сообщение, выезжает мобильный ФАП для проведения вакцинации», - отмечают в администрации.

По словам министра здравоохранения Кузбасса Михаила Малина, вакцинация населения отдаленных таёжных и горных территорий особенно важна. Местные жители имеют слабый иммунитет к современным инфекциям. Они редко бывают на «большой» земле, их организм плохо адаптирован к борьбе с различными вирусами. Прививка — единственный и самый надежный способ защитить коренных шорцев от коронавируса.

Именно поэтому по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва совместно с МЧС и были организованы вертолетные бригады вакцинации.

 

Фото: АКО.

 

 


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