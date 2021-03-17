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Новокузнечанин после ссоры сжёг имущество жены на 5 миллионов

17 марта 2021 в 10:29

Теперь ему грозит 5 лет.

В Кузбассе на скамью подсудимых попал 42-летний житель южной столицы. Мужчина обвиняется в умышленном поджоге.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. В Куйбышевском районе города полностью сгорел дом, который принадлежал местной жительнице. Сумма причиненного ущерба составила более 5,6 млн рублей.

«Установлено, что причиной возгорания стал поджог. Неподалеку от места преступления прибывшие сотрудники полиции задержали бывшего мужа потерпевшей, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Он признался, что устроил пожар. Задержанный стал фигурантом уголовного дела», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Как позже показал подозреваемый, после случившегося конфликта он облил горючей жидкостью лежавшие на веранде дома дрова и поджег их. Теперь ему грозит 5 лет лишения свободы.


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