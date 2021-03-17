Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 17 марта

Скончались три пациента.

По данным на утро 17 марта в Кемеровской области выявили 48 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 10, Новокузнецк — 7, Киселёвск — 4, Междуреченск — 4, Ленинск-Кузнецкий — 3, Мыски — 3, Анжеро-Судженск — 2, Осинники — 2, Прокопьевск — 2, Топкинский МО — 2, Белово — 1, Берёзовский — 1, Калтан — 1, Юрга — 1, Беловский МР — 1, Кемеровский МО — 1, Новокузнецкий МР — 1, Промышленновский МО — 1, Таштагольский МР — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Зарегистрировали ещё три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Он проживал в Киселевске. У мужчины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде сахарного диабета, патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Таштаголе.

За весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрировано 32 644 случая COVID-19: 31 718 человек выздоровели, 589 скончались.