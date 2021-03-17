Власти Кузбасса озвучили причины отъезда молодежи из региона

О проблеме высказался замгубернатора Андрей Панов.

Во вторник, 16 марта, заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов встретился с представителями молодёжного парламента и обсудил тему отъезда молодых кадров из региона. Об этом сообщает Сибдепо.

Об итогах чиновник написал в своём Instagram.

«Есть, конечно, поводы, с которыми согласилось большинство: карьерные амбиции, низкий уровень зарплаты для молодых специалистов, недостаточность системной работы с молодежью, суровый климат, проблемы в здравоохранении», — цитирует Панова портал.

Замгубернатора отметил, что по некоторым вопросам ребята спорили сами. Одни приводят доказательства того, что высшее образование в регионе на достойном уровне. И нет смысла уезжать из Кузбасса, чтобы учиться, к примеру, на юриста. Другие считают, что всё не так уж и хорошо. И говорят о слабой лабораторной базе и вечной проблеме отставания программ подготовки кадров от скорости развития промышленности. Третьи отмечают отсутствие рынка труда для специалистов по актуальным сегодня сферам, связанным с цифровизацией, или дефицит свободных вакансий, например, для работников культуры. Плюс «романтизация переезда» и вообще мода на стремление уезжать в мегаполисы, которые кажутся идеальной площадкой для любых начинаний.

В финале встречи Андрей Панов отметил, что в регионе идёт большая работа для того, чтобы изменить ситуацию сделать Кузбасс по-настоящему комфортным для жизни. Так, развиваются дорожная и транспортная инфраструктуры, строятся спортивные объекты, образовательные учреждения и больницы, создается культурный кластер, ведется системная работа по улучшению состояния окружающей среды.

«Это реальные дела, результаты которых может оценить и увидеть каждый. Уверен, продолжая двигаться в заданном направлении, мы сможем переломить ситуацию с оттоком жителей. А в СМИ жуткие заголовки о том, сколько десятков тысяч человек покинули Кузбасс, сменятся на хорошие новости о растущей популярности нашего региона как места для жизни», — подчеркнул замгубернатора.