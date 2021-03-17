Жителям Кузбасса предложили оценить работу управляющих компаний

Результаты будут представлены губернатору.

Центр управления регионом Кузбасс запустил социологический опрос по оценке работы управляющих компаний. Жителям региона предлагают принять участие в нем совершенно анонимно.

В рамках ответов на 10 вопросов предлагается по пятибалльной шкале оценить удобство оплаты услуг, профессионализм персонала, выполнение текущих работ, оперативность экстренных работ и открытость информации о своих услугах.

«Важно, чтобы жители Кузбасса высказали свое мнение и дали объективную оценку качества предоставляемых услуг. Голосование продлится до 21 марта 2021 г., затем мы подведем итоги и разместим результаты в аккаунтах ЦУРа в социальных сетях: во ВКонтакте и в Инстаграм», — сообщил руководитель ЦУР Кузбасса Евгений Романов.

Отмечае6тся, что результаты будут представлены губернатору Сергею Цивилеву.