В МЧС рассказали, когда в Кузбассе вскроются реки

Это произойдет раньше многолетних сроков.

В 2021 году вскрытие рек на территории Кузбасса ожидается на 2-5 дней раньше средних многолетних сроков. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Как отмечают специалисты, прохождение весеннего половодья, в первую очередь, зависит от выполнения превентивных мероприятий в предпаводковый период, в том числе проведения взрывных работ, распиловки и чернения льда, расчистки русел рек. В настоящее время сотрудники ведомства активно готовятся к безаварийному пропуску весеннего половодья.

«Чтобы не допустить заторов на реках области, в этом году спланировано провести 11 подрывов льда, а также распилить около 5 000 метров и зачернить свыше 1 000 кв. метров ледового покрова акваторий Кузбасса», — сообщили в ГУ МЧС Кузбасса.

Как сообщили в мэрии Кемерова, лёд на Томи взорвут 24 марта в 15:00.

В настоящее время в Кузбассе проходят смотры готовности муниципальных сил и средств, привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводком.