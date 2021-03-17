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Сразу три сотрудницы полиции стали подозреваемыми из-за громкого убийства студентки в Кемерове

17 марта 2021 в 16:09

Продолжается расследование резонансного убийства Веры Пехтелевой.

Ранее в рамках расследования этого резонансного преступления в халатности обвинили двух сотрудников дежурной части отдела полиции «Ленинский» города Кемерово. Уголовное дело в отношении них было направлено в суд в феврале этого года.

Теперь следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело в отношении сразу трех сотрудниц дежурной части кемеровской полиции. Как сообщает газета «Кузбасс», их подозревают в халатности, которая привела к смерти человека. А именно к смерти 23-летней Веры Пехтелевой, которая в январе 2020 года погибла от рук своего бывшего молодого человека спустя несколько часов издевательств.

«Сотрудницам полиции вменяют халатность по той причине, что (как считает следствие) в ту ночь, находясь на рабочем месте, они хотя и получали сигналы о происходящем в комнате общежития на Ленинградском проспекте, однако не выяснили у заявителей все обстоятельства ситуации и не довели достоверную информацию до оперативных нарядов: ППС, ДПС, Росгвардии. В итоге преступника не остановили, и девушка погибла», - пишет издание.

Отмечается, что возможно это и не последние подозреваемые из числа полицейских в этом громком деле. Так, следователи собираются установить всех сотрудников полиции, которые находились в тот день на дежурстве в городе Кемерово, а также их фактическое местонахождение в момент поступления сигнала.

«Для расследования данного уголовного дела создана следственная группа, в составе следователей и следователей-криминалистов. В настоящее время с целью установления дополнительных свидетелей допрошены жильцы нескольких этажей данного дома. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», - цитирует газета пресс-службу СУ СК России по Кемеровской области.

 


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