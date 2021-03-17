Сергей Цивилев показал изнутри новый ледовый дворец в Кемерове

Губернатор лично побывал на стройке.

Глава Кузбасса проверил, как идёт строительство ледового дворца «Кузбасс» на Притомском проспекте в Кемерове. Как сообщил Сергей Цивилев, объект готов на 85%.

Так, уже готов каток уже готов. 23 февраля его опробовали кемеровские хоккеисты. Следить за происходящем на льду с трибун смогут 6000 человек.

В тренировочных помещениях уложили беговые дорожки протяженностью 130 метров. Также для того, чтобы спортсмены смогли восстановиться после тренировок, в здании есть отдельный бассейн. Его уже наполнили водой.

Сейчас строители ведут отделочные работы, занимаются монтажом инженерного оборудования и систем безопасности.

Отмечается, что оформлял помещение кемеровский граффитист мирового уровня Вадим Кулешов. На стенах в коридорах он изобразил древних обитателей кузбасской земли — динозавров.

Фото: instagram.com/sergey_tsivilev