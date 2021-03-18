Житель Киселевска 98 раз переводил деньги мошенникам

Он лишился 1,5 млн рублей.

Еще один кузбассовец стал жертвой распространенной схемы мошенничества и поверил информации об «утечке данных клиентов банка». В итоге 43-летний киселевчанин лишился 1,5 млн рублей, большую часть из которых взял в кредит.

«История развивалась по традиционной для мошенников схеме: «сотрудник службы безопасности банка» позвонил клиенту на мобильный телефон и посоветовал защитить деньги от неизвестных мошенников — для этого средства нужно было перевести на названный им счёт. Для большей убедительности «сотрудник банка» сообщил, что произошла утечка паспортных данных и данных счетов клиентов, поэтому сбережения мужчины теперь легко доступны. Следом горожанину поступил ещё один звонок — от «сотрудника правоохранительных органов», который подтвердил утечку данных. Он также убедил киселевчанина следовать всем получаемым из «банка» инструкциям», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Мужчина выполнил указания незнакомцев: он снял со своего счета 350 000 рублей, оформил на своё имя кредит в размере около 1 млн рублей, а затем произвёл 98 операций по переводу денег на счета, номера которых продиктовал ему мошенник.

В общей сложности он перечислил около 1,5 млн рублей. А после всех переводов «сотрудник банка» перестал выходить на связь. Осознав, что его обманули, мужчина пошёл в полицию.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности подозреваемых. Уже известно, что звонки были совершены с помощью IP-телефонии путём подмены номеров — пострадавший проверил телефонные номера звонивших через интернет, те действительно оказались номерами банка и одного из правоохранительных ведомств, поэтому горожанин потерял бдительность.

Кузбассовцам напоминают, что современные технологии позволяют мошенникам подменять номер, поэтому при любом подозрении на обман необходимо сразу же перезвонить в банк или обратиться в полицию.