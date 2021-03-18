Обвиняемый в убийстве кемеровской студентки заявил, что хотел лишь припугнуть жертву

Показания огласили в суде.

В суде огласили показания обвиняемого в убийстве кемеровской студентки Веры Пехтелевой. Об этом сообщает Газета Кемерова. Бывшйи молодой человек убитой заявил, что не хотел убивать девушку, а хотел «припугнуть» её.

По информации издания, злоумышленник рассказал, что он стал замечать, как его отношения с потерпевшей стали портиться. При этом он узнал от общей знакомой, что кемеровчанка стала встречаться с другим. 12 января 2020 года обвиняемый позвонил девушке и предложил помочь ей с переездом, та согласилась. 13 января, по словам парня, они встретились и собирали вещи, употребляя в это время алкогольные напитки.

«В процессе распития спиртных напитков между нами конфликтов не было. Когда я сказал, что знаю, что она встречается с другим парнем, между нами начался конфликт. Ей это не понравилось, после чего она начала меня… оскорблять, наносить удары… А когда она меня ударила ногой между ног… меня это разозлило, она отрицала, что встречается с другим мужчиной… Убивать её не хотел, я затянул шнур на её шее, хотел её припугнуть, хотел, чтобы она потеряла сознание», — цитирует показания обвиняемого издание.

Он также заявил, что раскаивается в содеянном.