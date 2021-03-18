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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 18 марта

18 марта 2021 в 11:39

Скончались два пациента.

По данным на утро 18 марта в Кемеровской области выявили 47 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 10, Новокузнецк — 8, Краснобродский — 4, Мариинский МР — 4, Мыски — 3, Промышленновский МО — 3, Прокопьевск — 2, Таштагольский МР — 2, Белово — 1, Березовский — 1, Калтан — 1, Ленинск-Кузнецкий — 1, Полысаево — 1, Беловский МР — 1, Гурьевский МО — 1, Ижморский МО — 1, Кемеровский МО — 1, Ленинск-Кузнецкий МО — 1, Топкинский МО — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Зарегистрировали ещё два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Ижморском МО. У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 32 691 случай коронавируса: 330 человек получают медицинскую помощь, 31 770 выздоровели, 591 скончался.


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