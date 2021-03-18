Житель Мариинска устроил дебош в пассажирском поезде

Инцидент произошел на станции Тайга.

На станции Тайга транспортные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже телефона в пассажирском поезде. Выяснилось, что 52-летний житель Мариинска пытался сломать чужую вещь, стоимостью более 19 тысяч рублей.

«Следственно-оперативная группа установила, что потерпевшая обнаружила отсутствие смартфона и попросила пассажира с соседнего места набрать её номер. Звук мобильного телефона исходил из одежды другого пассажира плацкартного вагона. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и на требование вернуть гаджет повёл себя агрессивно: выражался в адрес окружающих нецензурной бранью, достал похищенный телефон из кармана и попытался его сломать», — сообщили в Кузбасском линейном управлении МВД.

Полицейские изъяли у мужчины телефон и вернули владелице.

Житель Мариинска стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». Кроме того, дебошира привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения.