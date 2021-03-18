В Кузбассе начали закрывать ледовые переправы

Сотрудники МЧС проводят рейды и патрулирование.

Сотрудники МЧС приступили к ликвидации ледовых переправ в Кузбассе. Так, в регионе уже закрыты четыре - они проходили через реку Томь в Кемеровском муниципальном округе.

«Ледовые пешеходные дороги соединяли деревни Сухово и Жургавань, Сухово и Журавлёво, Подъяково и Подонино, Пятково и Мохово. Также 18 марта планируют закрыть переправы в Промышленновском и Чебулинском округах. Пока в регионе действуют 44 ледовые переправы», - сообщили в ГУ МЧС Кузбасса.

За состоянием ледовых дорог ежедневно следят их владельцы (чистят от снега, замеряют толщину льда). Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кемеровской области — Кузбассу осуществляют контроль за соблюдением мер безопасности на этих объектах, а также проводят рейды и патрулирования по местам массового выхода людей на лед в целях пресечения нарушений правил безопасности на льду.

Фото: ГУ МЧС Кузбасса.