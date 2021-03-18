В Кузбасс область поступили 20 новых автобусов

Они пополнили автопарки государственных и муниципальных предприятий области.

Кемеровская область получила 10 городских и 10 пригородных вместительных НефАЗов по губернаторской программе обновления транспорта.

Они пополнили автопарки государственных и муниципальных предприятий области.

«Пять городских автобусов стоимостью 9,8 млн рублей каждый выйдут на маршруты в Кемерове, ещё столько же — в Прокопьевске. Каждый из них вмещает 106 человек, в салоне 25 посадочных мест. В автобусах есть платформа для въезда колясок и специальными креплениями внутри. Шесть пригородных НефАЗов в ближайшее время начнут ездить в Новокузнецке, четыре — в Кемерове. Стоимость каждого автобуса составляет 8,5 млн рублей, общая вместимость — 80 человек, в салоне 44 посадочных места», - рассказали в администрации.

Как отметил Сергей Цивилев, поступление новых автобусов к 300-летию Кузбасса выходит на финишную прямую.

13 из 18 транспортных предприятий региона уже обновили автопарки на 60%. На программу из областного бюджета направили более 7 миллиардов рублей. Так, стоимость очередной партии — 183,6 миллиона рублей, техника работает на природном газе метане, что важно для экологической обстановки в регионе. Вместо старого транспорта на маршруты региона будут выходить комфортабельные и приспособленные для маломобильных пассажиров автобусы.

Фото: АПК