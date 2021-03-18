В Новокузнецке работник дома культуры продавал марихуану

Теперь его обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств.

В Новокузнецке предъявлено обвинение 52-летнему жителю Междуреченска, работавшему в одном из городских домов культуры. Его обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств.

Ранее оперативные сотрудники транспортной полиции установили, что в районе локомотивного депо фигурант продал покупателю три клип-бокса с растительным веществом.

«Криминалистическое исследование показало, что в них содержится каннабис (марихуана). А впоследствии полиция установила ещё один факт незаконной продажи наркотика, а по месту жительства у него нашли 20 пакетиков с марихуаной, весы и упаковочные материалы, банковскую карту и 21 000 рублей, средства связи и компьютерную технику», — рассказали в УТ МВД России по СФО.

Сейчас полицейские устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности новокузнечанина. Его взяли под стражу и водворили в изолятор временного содержания Новокузнецка.

За незаконный сбыт наркотических средств мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: УТ МВД России по СФО