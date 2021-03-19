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В Кузбассе на шахте погиб горнорабочий

19 марта 2021 в 09:58

Возбуждено уголовное дело.

В Кузбассе в забое шахты погиб горнорабочий. Как сообщают очевидцы, трагедия произошла на шахте «Первомайская» в Берёзовском.

По версии следствия, в марте рабочего зажало в забое шахты между основанием и перекрытием механизированной секции крепи лавы, которую он перемещал. В результате полученных травм мужчина скончался. Другие рабочие сообщили о случившемся руководству, которое вызвало горноспасателей. Тело погибшего подняли на поверхность.

По данному факту Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти потерпевшего. Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


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