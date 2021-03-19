В Instagram появилась официальная страница Амана Тулеева

В КРИРПО прокомментировали информацию о регистрации экс-губернатора в соцсетях.

Интернет-пользователи и СМИ обратили внимание на появление в Instagram появление аккаунта бывшего главы региона.

На странице экс-губернатора публикуются архивные фотографии, а также рассказывается о памятных датах в истории. Например, вчера, 18 марта, Аман Тулеев вспомнил о знаковой дате в истории всего человечества — выходе в открытый космос Алексея Леонова, который состоялся 56 лет назад.

В Кузбасском региональном институте развития профессионального образования, ректором которого в настоящее время является экс-губернатор Аман Тулеев, прокомментировали появление аккаунта.

Так, в образовательном учреждении подтвердили, что страница в соцсети является не фанатской, но официальной.

«Данный аккаунт является официальной страницей ректора ГБУ ДПО «КРИРПО», — пояснили в институте.