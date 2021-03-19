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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 19 марта

19 марта 2021 в 11:31

Скончался один пациент.

По данным на утро 19 марта в Кемеровской области выявили 45 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 9, Новокузнецк — 9, Междуреченск — 4, Анжеро-Судженск — 2, Берёзовский — 2, Мыски — 2, Осинники — 2, Прокопьевск — 2, Таштагольский район — 2, Белово — 1, Калтан — 1, Киселёвск — 1, Тайга — 1, Юрга — 1, Кемеровский округ — 1, Мариинский район — 1, Новокузнецкий район — 1, Промышленновский округ — 1, Топкинский округ — 1, Яшкинский район — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Зарегистрирован ещё один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей онкопатологии. Он проживал в Кемерове.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в Кузбассе достигло 32 736. Из них 31 819 человек выздоровели, 592 скончались.


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