Кузбассовец сел в тюрьму из-за пособия по безработице

На 3,5 года.

Кузбассовец отправился за решётку на 3,5 года за то, что похищал пособия по безработице, оформленные на других граждан. Мужчине также назначен уголовный штраф в размере 100 тысяч рублей.

«Гражданин организовал среди своих знакомых группу c целью хищения денежных средств, полученных в виде пособий по безработице. Участники организованной группы осуществляли поиск граждан, оставшихся без работы. Под руководством мужчины в центр занятости населения предоставлялся пакет необходимых документов с поддельными справками, якобы выданными органом опеки и попечительства, разъяснялись особенности постановки на учет в качестве безработного, разрешались вопросы, возникающие с проставлением отметок работодателями в направлениях», - сообщили в УФССП России по Кемеровской области.

Похищенные денежные средства участники организованной группы распределяли между собой.

В итоге суд признал гражданина виновным в незаконном предпринимательстве. Кроме 100 тысяч штрафа он также был вынужден оплатить исполнительский сбор размером в 7 тысяч рублей.