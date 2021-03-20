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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 20 марта

20 марта 2021 в 11:37

Новых смертей не зарегистрировано.

На утро 20 марта в Кемеровской области ещё у 44 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 10, Новокузнецк — 7, Междуреченск — 5, Белово — 3, Прокопьевск –, 3 Анжеро-Судженск — 2, Киселёвск — 2, Мыски — 2, Осинники — 2, Кемеровский МО — 2, Промышленновский МО — 2, Калтан — 1, Полысаево — 1, Топкинский МО — 1, Чебулинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Новых смертей не зарегистрировано.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 32 780 случаев коронавируса: 323 человека получают медицинскую помощь, 31 865 выздоровели, 592 умерли.


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