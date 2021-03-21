Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 21 марта

Скончались три пациента.

На утро 21 марта в Кемеровской области ещё у 43 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 11, Новокузнецк — 7, Междуреченск — 5, Белово — 4, Киселёвск — 3, Осинники — 3, Анжеро-Судженск — 2, Мыски — 2, Калтан — 1, Прокопьевск — 1, Кемеровский МО — 1, Новокузнецкий МР — 1, Промышленновский МО — 1, Топкинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались три пациента.

У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Тисульском районе. У мужчины 1928 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, заболевания центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке. У мужчины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

За всё время наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 32 823 случая коронавируса: 319 человек получают медицинскую помощь, 31 909 выздоровели, 595 умерли.