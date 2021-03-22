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В Ленинске-Кузнецком упал кусок стены многоэтажного дома

22 марта 2021 в 09:55

Информация появилась в соцсетях.

В Ленинске-Кузнецком частично обрушилась кирпичная кладка в многоэтажном доме, расположенном по улице Горького. По информации очевидцев, инцидент произошел на ул. Горького, 19.

«Из-под крыши вывалилась часть стены. Упавшие кирпичи просто чудом никого не завалили. Это уже не первый случай», — написал один из местных жителей.

Жильцы отметили, что дом не старый, он построен в 1987 году. Они также обратились через соцсети к администрации города с просьбой решить проблему.

 

 

Фото: vk.com/chplk


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