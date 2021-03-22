Блог с тобой ›› Новости ›› Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в К...

Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 22 марта

22 марта 2021 в 11:22

Скончались два пациента.

По данным на утро 22 марта в Кемеровской области выявили 46 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 15, Новокузнецк — 7, Междуреченск — 5, Белово — 4, Прокопьевск — 3, Анжеро-Судженск — 2, Киселёвск — 2, Мыски — 2, Калтан — 1, Осинники — 1, Кемеровский округ — 1, Промышленновский округ — 1, Тисульский район — 1, Топкинский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Зарегистрирован ещё два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

У женщины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Калтане.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 32 869 случаев коронавируса: 316 человек получают медицинскую помощь, 31 956 выздоровели, 597 скончались.


Читайте также

Content depositphotos 41966867 stock photo feet of newborn baby twins
В Кемерове на свет появились четыре двойни за день
Content tass 19680549 d 850
В Шерегеше обвалился балкон многоквартирного дома
Content 6fa1fd7b95c66e80a2c154b73c0bf102
В Новокузнецке возле крупного гипермаркета взорвалась АЗС
Content photo 23339
В Новокузнецке адвокат две недели удерживал мужчину в заложниках

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?